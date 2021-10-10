Эмоции Фьюри после победы: плакал, хвалил Уайлдера (хотя они много и жестко ругались), а потом снова спел 🎤
В ночь с 9-го на 10-е октября в Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу, главным боем которого была встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. И это было очень круто:
- Бой длился 11 раундов и закончился нокаутом Уайлдера.
- В этом поединке было три нокдауна – падал не только Уайлдер, но и Фьюри.
- Это был третий бой между Уайлдером и Фьюри. Уайлдер так ни разу и не победил: два поражения и ничья.
- Фьюри отстоял чемпионский пояс WBC.
Для Фьюри это был 31-й поединок в профессиональной карьере – и все 31 прошли без единого поражения. Единственная ничья случилась в декабре-2018 – это был первый бой с Уайлдером.
Во втором поединке Фьюри победил. Перед третьим сам Уайлдер сказал, что это их последний бой – и в нем снова был сильнее Фьюри. После победы он заплакал.
Когда Фьюри успокоился, он подошел к Уайлдеру и похвалил его, что очень необычно. До боя у них была масса конфликтов, они много и часто оскорбляли друг друга. А организатор боя отменил их битву взглядов, потому что опасался конфликта на сцене. Об этом мы писали здесь:
У Фьюри и Уайлдера не было битвы взглядов, потому что организаторы боялись конфликта. В итоге они наехали друг на друга на взвешивании
Фьюри так хейтил Уайлдера, что у него даже был табурет с его фото.
А вот сцена после боя.
Интервью Фьюри: «Это был великий бой. Это было достойно любой трилогии в истории спорта. Уайлдер – прекрасный боец, и сегодня вечером он устроил мне настоящий тест. Я подошел к Уайлдеру и сказал, что он молодец. А он ответил, что не хочет проявлять никакого уважения. Я очень удивлен. Он идиот. Я молюсь за него. Я благодарен за то, что мы все в целости и сохранности вышли из боя и отправились к своим семьям».
Мы писали, что Фьюри обожает петь. Он поет всегда: пел даже перед третьим боем с Уайлдером. Что он сделал после победы? Правильно, спел.