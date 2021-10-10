Эмоции Фьюри после победы: плакал, хвалил Уайлдера (хотя они много и жестко ругались), а потом снова спел 🎤

В ночь с 9-го на 10-е октября в Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу, главным боем которого была встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. И это было очень круто:

Бой длился 11 раундов и закончился нокаутом Уайлдера.

В этом поединке было три нокдауна – падал не только Уайлдер, но и Фьюри.

Это был третий бой между Уайлдером и Фьюри. Уайлдер так ни разу и не победил: два поражения и ничья.

Фьюри отстоял чемпионский пояс WBC.

Для Фьюри это был 31-й поединок в профессиональной карьере – и все 31 прошли без единого поражения. Единственная ничья случилась в декабре-2018 – это был первый бой с Уайлдером.

Во втором поединке Фьюри победил. Перед третьим сам Уайлдер сказал, что это их последний бой – и в нем снова был сильнее Фьюри. После победы он заплакал.