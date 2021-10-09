У Фьюри и Уайлдера не было битвы взглядов, потому что организаторы боялись конфликта. В итоге они наехали друг на друга на взвешивании

В ночь с 9 на 10 октября состоится бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Что нужно об этом знать:

Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

Прогноз на третий бой Фьюри – Уайлдер

Это их третий поединок, и сейчас проходят различные мероприятия до самого боя. Битвы взглядов не было – об этом позаботился глава Top Rank Боб Арум. Он сказал:

«Они бы начали толкаться, если бы битва взглядов состоялась. На сцене не было охраны, а эта ведущая их подстрекала. Кто бы их остановил? Они оба очень эмоциональные парни, они оскорбляли друг друга на глазах у всего мира, говорили о сопернике самые худшие вещи, но слова не причиняют вреда. Теперь вы хотите свести их, как злых псов, чтобы они что-то устроили. Мы решили, что битвы взглядов не будет. И что эта ведущая заявила? «Сейчас мы устроим дуэль взглядов». Пошла она нахрен и FOX пусть тоже туда идет. Битвы взглядов не было, и мы спасли бой».

И Арум прав. Вот что бойцы говорили на пресс-конференциях:

Тайсон Фьюри: «Я медведь гризли, которые очень агрессивны и нападают. Они поймают тебя, обезобразят и разобьют, и именно это я собираюсь сделать с Деонтеем Уайлдером в субботу ночью».

Еще Фьюри: «Я нокаутирую и разорву его наследие на части. В субботу я его к чертям вырублю, с ним будет окончательно покончено».

Дейонтей Уайлдер: «Для меня это не проблема. Я жму лежа 160 кг. Так что независимо от того, какой у него вес, я могу лечь на спину и поднять его».

Получить шоу на битве взглядов не получилось. Зато на взвешивании произошло много интересного. Фьюри показал рекордный вес за карьеру – 125,6 кг. Вес Уайлдера – 107,9 кг. Кстати, Фьюри появился в майке World Champion – и показывал средний палец той части зала, которая гудела ему.