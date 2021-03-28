Респект Уайта Поветкину: принес табурет после нокаута, потом пришел в раздевалку и предложил обмен шортами
Диллиан Уайт нокаутировал Александра Поветкина в четвертом раунде их боя-реванша. Сразу после чистого нокаута Уайт не пошел радоваться. Схватил табурет и принес его в угол Поветкина. В этот момент секунданты Поветкина хлопали Уайта по плечу. Когда Поветкин немного пришел в себя, то уже сам подошел к Уайту. Они обсудили бой и обменялись взаимными респектами.
Потом Уайт пришел в раздевалку к Поветкину, где предложил обмен шортами. Поветкин сначала не понял, потому что не знает английский. Потом попросил его немного подождать, но согласился. В раздевалке Уайт еще раз выразил уважение к Поветкину. В интервью после боя Уайт назвал Поветкина крутым парнем и сказал, что осторожничал.
В соцсетях Уайт написал: «Благодарю команду за ощутимую поддержку. Александр Поветкин, ты великий воин, респект. Фанаты, эта победа для вас».
До боя в их отношениях все было не так просто. Реванш несколько раз переносился. Одна из причин – коронавирус у Поветкина. Диллиан Уайт подумал, что это выдумка: «Думаю, у Поветкина и не было коронавируса. Все это похоже на чудесное восстановление. Просто ему понадобилось больше времени для подготовки. Привык к таким уловкам».
Перед этим Уайт рассказывал, что и нокаута в их бою не было – он просто упал. Поветкину не нравились такие слова: «Говорить можно все что угодно, но все все видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было».
Уже перед самым реваншем Уайт назвал бой с Поветкиным важнейшим в карьере. Выходил на него с соответствующим настроем.