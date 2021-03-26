Прогноз на реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта

Александр Поветкин и Диллиан Уайт готовятся к реваншу на турнире в Гибралтаре. Ранее Поветкин нокаутировал Уайта.

Боксерский вечер начнется 27 марта в 20:00 по московскому времени. По данным официального сайта РЕН ТВ, бой Поветкина и Уайта начнется 28 марта после 00:15 по Москве.

Прогноз и котировки букмекеров:

Победа Уайта – 1,34.

Победа Поветкина – 3,94.

Взвешивание спортсменов показало, что Уайт тяжелее Поветкина на 8,5 кг.

«Выйду на ринг с целью показать красивый бокс. Подготовка по сравнению с первым боем отличалась, но не очень сильно. Мы уделили большое внимание защите, тому, чтобы держать руки в нужном положении и чтобы входить на среднюю или ближнюю дистанции с ударами, блоками или уклонами», – рассказал Поветкин.

«В эту субботнюю ночь я иду на войну. Я хочу сделать Поветкину больно как можно скорее. Я иду, чтобы нанести ему ущерб. Поветкин жесткий и стойкий, но при этом очень опасный. Я знаю, что мне нужно делать», – слова Уайта.