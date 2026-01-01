Александр Поветкин

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Бокс
🥊 Поветкин завершил карьеру в 41 год
#Александр Поветкин
Бокс
🥊 Поветкин проиграл Уайту
#Александр Поветкин
Бокс
Прогноз на реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
#Поветкин – Уайт
Бокс
Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
#Поветкин – Уайт
Бокс
Где смотреть реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
#Поветкин – Уайт
Бокс
6 марта Поветкин и Уайт подерутся снова
#Александр Поветкин
Бокс
Поветкин лечится от коронавируса. Его реванш с Уайтом перенесен
#Александр Поветкин
Бокс
Реванш Поветкина и Уайта состоится 21 ноября
#Александр Поветкин
Бокс
Поветкин в конце года проведет реванш с Уайтом
#Александр Поветкин
Бокс
Поветкин нокаутировал Уайта и взял временный титул WBC в тяжелом весе
#Александр Поветкин
Бокс
Поветкин и Хантер договорились о реванше
#Александр Поветкин