Александр Поветкин
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#Александр Поветкин #коронавирус #бокс #Диллиан Уайт

Поветкин лечится от коронавируса. Его реванш с Уайтом перенесен

03 ноября, 20:01

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. Sky Sports приводит слова его промоутера Андрея Рябинского:

«Матч-реванш Поветкин-Уайт отложен. Поветкин заболел коронавирусом и сейчас находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник. Течение болезни нормальное: есть лихорадка, но нет критических осложнений. Будем надеяться, что он сможет достаточно быстро выздороветь. Но думаем, что бой состоится только в следующем году».

В августе Александр Поветкин победил Диллиана Уайта техническим нокаутом. Их реванш планировался на ноябрь.

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