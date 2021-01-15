Александр Поветкин
бокс
Диллиан Уайт
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Поветкин #бокс #Диллиан Уайт

6 марта Поветкин и Уайт подерутся снова

вчера, 23:23

Первый бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоялся в августе 2020-го. Тогда Поветкин победил Уайта, завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и забрал вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond в тяжелом весе.

Они планировали провести реванш в ноябре, но планы сорвал коронавирус. Теперь промоутер Эдди Хирн назвал новую дату реванша – 6 марта.

Слова Хирна:

«Разумеется, люди знают, что это произойдет, но мы объявим официальную дату второго поединка Уайт – Поветкин, который состоится 6 марта».

Еще по теме
Канело стал чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе
Головкин победил Шеремету техническим нокаутом. Перед этим четыре раза отправлял его в нокдаун 🥊
Ковалев подерется в «Лужниках» с призером Олимпиады из Узбекистана. У него шесть боев в профессионалах
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Поветкин
#бокс
#Диллиан Уайт