6 марта Поветкин и Уайт подерутся снова

Первый бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоялся в августе 2020-го. Тогда Поветкин победил Уайта, завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и забрал вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond в тяжелом весе.

Они планировали провести реванш в ноябре, но планы сорвал коронавирус. Теперь промоутер Эдди Хирн назвал новую дату реванша – 6 марта.

Слова Хирна:

«Разумеется, люди знают, что это произойдет, но мы объявим официальную дату второго поединка Уайт – Поветкин, который состоится 6 марта».