Александр Поветкин
🥊 Поветкин завершил карьеру в 41 год
10 минут назад
Об этом Александр Поветкин объявил на пресс-конференции.
«Годы берут свое. Решил завершить карьеру», – сказал Поветкин.
- Поветкину – 41 год. В сентябре будет 42.
- Он начал профессиональную карьеру в 2005 году. До этого выиграл Олимпиаду.
- На профессиональном уровне провел 40 боев: 36 побед, одна ничья и три поражения.
- Последний бой Поветкин провел в марте-2021 против Диллиана Уайта, в котором защищал титул временного чемпиона мира по версии WBC. Но проиграл в Гибралтаре.
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