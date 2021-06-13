Александр Поветкин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Поветкин

🥊 Поветкин завершил карьеру в 41 год

10 минут назад

Об этом Александр Поветкин объявил на пресс-конференции.

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру», – сказал Поветкин.

  • Поветкину – 41 год. В сентябре будет 42.
  • Он начал профессиональную карьеру в 2005 году. До этого выиграл Олимпиаду.
  • На профессиональном уровне провел 40 боев: 36 побед, одна ничья и три поражения.
  • Последний бой Поветкин провел в марте-2021 против Диллиана Уайта, в котором защищал титул временного чемпиона мира по версии WBC. Но проиграл в Гибралтаре.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Инстаграм Александра Поветкина
Еще по теме
Почему Поветкин в 40+ лет до сих пор в боксе? Вот его секреты: баня, операция на локтях, никакого алко и больших весов в зале
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Поветкин