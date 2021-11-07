Канело – абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе

В Лас-Вегасе в ночь на 7 ноября состоялось боксерское шоу, главным поединком которого был бой Сауля Альвареса (Канело) и Калеба Планта в суперсреднем весе. Итог – победа Канело:

Он нокаутировал Планта в 11-м раунде.

Канело стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Канело – шестой боксер в истории, который завоевал все пояса в одном дивизионе.

После боя Канело сказал: «Я благодарю всех, кто пришел на арену сегодня. Благодаря вашей поддержке, моей семье и команде я дошел до этого этапа, поднялся на этот уровень. Спасибо всем, вы помогли мне достичь победы. Она безумно важна для меня и очень важна для моей страны».