Сауль Альварес
Канело – абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе
07 ноября, 08:15
В Лас-Вегасе в ночь на 7 ноября состоялось боксерское шоу, главным поединком которого был бой Сауля Альвареса (Канело) и Калеба Планта в суперсреднем весе. Итог – победа Канело:
- Он нокаутировал Планта в 11-м раунде.
- Канело стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
- Канело – шестой боксер в истории, который завоевал все пояса в одном дивизионе.
После боя Канело сказал: «Я благодарю всех, кто пришел на арену сегодня. Благодаря вашей поддержке, моей семье и команде я дошел до этого этапа, поднялся на этот уровень. Спасибо всем, вы помогли мне достичь победы. Она безумно важна для меня и очень важна для моей страны».
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