Сауль Альварес

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Бокс
Канело – абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе
#Сауль Альварес
Бокс
Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость
#Сауль Альварес
Бокс
Сауль Альварес защитил титулы чемпиона WBC и WBA в суперсреднем весе. Он нокаутировал Йылдырма
#Сауль Альварес
Бокс
Канело стал чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе
#Сауль Альварес
Бокс
Ковалев подерется в «Лужниках» с призером Олимпиады из Узбекистана. У него шесть боев в профессионалах
#Сергей Ковалев
Бокс
DAZN анонсировал титульный бой Головкина и Шереметы 🥊
#Головкин – Шеремета
Бокс
Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря
#Сауль Альварес
Бокс
Альварес победил Джейкобса
#Сауль Альварес