Сауль Альварес
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Каллум Смит
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#Сауль Альварес #бокс #Каллум Смит

Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря

18 ноября, 12:53

Последний бой в карьере Канело (Сауля Альвареса) состоялся 2 ноября 2019 года. Тогда он побил Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO. Сейчас запланировано мощное возвращение.

19 декабря Канело подерется с Каллумом Смитом. Пока что неизвестно место проведения боя и время. Канело в инстаграме опубликовал такой постер.

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