Каллум Смит

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Бокс
Канело стал чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе
#Сауль Альварес
Бокс
Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря
#Сауль Альварес
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