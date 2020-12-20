Сауль Альварес
бокс
Каллум Смит
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#Сауль Альварес #бокс #Каллум Смит

Канело стал чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе

3 часа назад

В Сан-Антонио в ночь на 20 декабря состоялось боксерское шоу, главным событием которого был бой Сауля Альвареса (Канело) против Каллума Смита.

У 30-летнего Канело до этого поединка было 56 боев (53 победы, две ничьи и одно поражение). У 30-летнего Смита – 27 боев (все – победные).

В очном поединке Канело был сильнее. Он победил единогласным решением судей: 119-109, 119-109, 117-111. Так Канело победил чемпиона WBA в суперсреднем весе и занял вакантный титул WBC в той же весовой категории.

Канело после боя сказал:

«Мы проделали отличную работу, готовясь к этому бою, хотя у меня был длительный простой. Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Доказал, что я являюсь лучшим боксером в мире».

А еще Канело согласился провести третий бой с Геннадием Головкиным. В первом была ничья, во втором сильнее оказался Канело.

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