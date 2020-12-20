Канело стал чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе

В Сан-Антонио в ночь на 20 декабря состоялось боксерское шоу, главным событием которого был бой Сауля Альвареса (Канело) против Каллума Смита.

У 30-летнего Канело до этого поединка было 56 боев (53 победы, две ничьи и одно поражение). У 30-летнего Смита – 27 боев (все – победные).

В очном поединке Канело был сильнее. Он победил единогласным решением судей: 119-109, 119-109, 117-111. Так Канело победил чемпиона WBA в суперсреднем весе и занял вакантный титул WBC в той же весовой категории.