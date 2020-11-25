Головкин – Шеремета
бокс
Сауль Альварес
Геннадий Головкин
Камил Шеремета
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#Головкин – Шеремета #бокс #Сауль Альварес #Геннадий Головкин #Камил Шеремета

DAZN анонсировал титульный бой Головкина и Шереметы 🥊

58 минут назад

Геннадий Головкин – казахстанский чемпион IBO и IBF в среднем весе. 18 декабря он проведет титульный поединок против поляка Камила Шереметы.

На следующий день бой проведет Канело. Именно ему в сентябре 2018-го проиграл Головкин. Это единственное поражение в карьере Головкина. Еще в одном бою была ничья.

Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря

На профессиональном уровне Геннадий Головкин имеет 40 побед, 35 – нокаутом.

Камил Шеремета – обязательный претендент на титул. В его карьере еще нет поражений.

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