Головкин – Шеремета
бокс
Сауль Альварес
Геннадий Головкин
Камил Шеремета
DAZN анонсировал титульный бой Головкина и Шереметы 🥊
58 минут назад
Геннадий Головкин – казахстанский чемпион IBO и IBF в среднем весе. 18 декабря он проведет титульный поединок против поляка Камила Шереметы.
На следующий день бой проведет Канело. Именно ему в сентябре 2018-го проиграл Головкин. Это единственное поражение в карьере Головкина. Еще в одном бою была ничья.
Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря
На профессиональном уровне Геннадий Головкин имеет 40 побед, 35 – нокаутом.
Камил Шеремета – обязательный претендент на титул. В его карьере еще нет поражений.
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