DAZN анонсировал титульный бой Головкина и Шереметы 🥊

На следующий день бой проведет Канело. Именно ему в сентябре 2018-го проиграл Головкин. Это единственное поражение в карьере Головкина. Еще в одном бою была ничья.

Канело подерется с Каллумом Смитом 19 декабря

На профессиональном уровне Геннадий Головкин имеет 40 побед, 35 – нокаутом.

Камил Шеремета – обязательный претендент на титул. В его карьере еще нет поражений.