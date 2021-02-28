Сауль Альварес защитил титулы чемпиона WBC и WBA в суперсреднем весе. Он нокаутировал Йылдырма

В ночь на 28 февраля в Майами состоялся вечер профессионального бокса. Главный бой вечера: Сауль Альварес против Авни Йылдырма.

Йылдырм:

21 победа (12 – нокаутом, 9 – по решению судьи).

3 поражения (2:1).

В 2019-м он боролся за титул чемпиона WBC в суперсреднем весе

Сауль Альварес:

В последний раз проигрывал в сентябре-2013. После этого у него было 13 побед.

В декабре прошлого года он побил Каллума Смита и забрал титул чемпиона мира по версии (WBA) и вакантный титул чемпиона мира (WBC).

В поединке против Йылдрыма Альварес провел первую защиту титулов. Бой закончился в третьем раунде. Угол Йылдрыма сдался после того, как Альварес отправил его в нокдаун.