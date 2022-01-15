Где смотреть «Реал» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Испании 16 января

«Реал» и «Атлетик Бильбао» сыграют в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет 16 января и начнется в 21:30 по московскому времени.

Megogo покажет прямую трансляцию матча «Реал» – «Атлетик». Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» прошел «Барселону», «Атлетик» обыграл «Атлетико Мадрид». В Примере «Реал» выиграл у «Атлетика» пять последних матчей.

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