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Где смотреть «Реал» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Испании 16 января
5 часов назад
«Реал» и «Атлетик Бильбао» сыграют в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет 16 января и начнется в 21:30 по московскому времени.
Megogo покажет прямую трансляцию матча «Реал» – «Атлетик». Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» прошел «Барселону», «Атлетик» обыграл «Атлетико Мадрид». В Примере «Реал» выиграл у «Атлетика» пять последних матчей.
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