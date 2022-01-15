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Суперкубок Испании: во сколько начало матча «Реал» – «Атлетик», 16 января 2022 года
5 часов назад
«Реал» и «Атлетик Бильбао» встретятся в финале Суперкубка Испании. Матч запланирован на 16 января. Время начала игры – 21:30 по Москве.
«Реал» и «Атлетик» уже играли в полуфинале Суперкубка Испании-2020. Тогда «Атлетик» победил со счетом 2:1. После этого «Реал» выиграл у него четыре матча подряд в Примере.
Матч «Реал» – «Атлетик» пройдет в Саудовской Аравии. В полуфинале Суперкубка Испании команды выбили «Барселону» и «Атлетико Мадрид».
Где смотреть «Реал» – «Атлетик»
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