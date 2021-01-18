Марселино стал первым тренером в истории, обыгравшим «Барселону» в двух финалах подряд

Две победы Марселино над «Барсой» в финалах:

🏆 2019-й. Тогда он был тренером «Валенсии», вместе с ней обыграл «Барсу» в финале Кубка Испании (2:1).

🏆 2021-й. Сейчас переиграл «Барселону» в матче за Суперкубок Испании (3:2) как тренер «Атлетика».

Это первый тренер в истории с двумя финалами подряд, в которых побеждал «Барсу».