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#Марселино #Футбол #Барселона #Валенсия #Кубок Испании #Атлетик Бильбао #Суперкубок Испании

Марселино стал первым тренером в истории, обыгравшим «Барселону» в двух финалах подряд

38 минут назад

Две победы Марселино над «Барсой» в финалах:

🏆 2019-й. Тогда он был тренером «Валенсии», вместе с ней обыграл «Барсу» в финале Кубка Испании (2:1).

🏆 2021-й. Сейчас переиграл «Барселону» в матче за Суперкубок Испании (3:2) как тренер «Атлетика».

Это первый тренер в истории с двумя финалами подряд, в которых побеждал «Барсу».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Сюжет из последнего финала Марселино:
Герой «Атлетика» после Суперкубка сыграл на трубе. Он репетирует каждый день и бомбит в группе с одноклубниками 🎺
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