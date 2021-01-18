Марселино
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Марселино стал первым тренером в истории, обыгравшим «Барселону» в двух финалах подряд
38 минут назад
Две победы Марселино над «Барсой» в финалах:
🏆 2019-й. Тогда он был тренером «Валенсии», вместе с ней обыграл «Барсу» в финале Кубка Испании (2:1).
🏆 2021-й. Сейчас переиграл «Барселону» в матче за Суперкубок Испании (3:2) как тренер «Атлетика».
Это первый тренер в истории с двумя финалами подряд, в которых побеждал «Барсу».
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