Бывший игрок «Рубина» грубил больше всех в Примере. Уже уехал, но все равно лидирует по карточкам
Ганский полузащитник Мубарак Вакасо играл в сезоне-2013/14 за «Рубин», а потом несколько раз ездил в аренду. В России он запомнился голом в ворота уже сменившего курс «Анжи», досталось и «Крыльям Советов». На ЧМ-2014 Вакасо ездил как игрок «Рубина», там сыграл 28 минут в матчах против Германии и Португалии.
Вакасо давно уехал из России, в 2017-м перешел в «Алавес». В этом сезоне он привлек внимание количеством желтых карточек в Примере.
Сейчас с ним сравнялся Жерар Пике, но по соотношению минут и карточек все равно выходит неравноценно. Пике затратил на 10 предупреждений 1883 минуты. Вакасо ту же десятку схватил за 1289 минут, то есть получал карточку в среднем каждые 130 минут.
Но еще интереснее это выглядит, например, на скриншоте WhoScored. Вакасо просто выходил и почти в каждом матче хватал карточки, однажды даже удалился. И он, еще раз, полузащитник, а не защитник.
Вакасо в январе сменил «Алавес» на китайский «Цзянсу», чем очень расстроил юного фаната. «Теперь сам не могу контролировать эмоции», – умилился футболист и пообещал сделать все возможное, чтобы осчастливить парня.
Вакасо первым из всех игроков топ-5 чемпионатов схватил пять желтых карточек в этом сезоне. Произошло это в седьмом туре. Запомнился он еще и тем как в начале сезона так подкатился под Окампоса, что вырыл целую траншею в штрафной площади, на что часто обращали внимание в первом тайме. Удалился Вакасо в игре с «Гранадой» очень глупо – неразумно бросился в ноги сопернику, уже имея желтую карточку.
Ну а личный рекорд Вакасо – 13 желтых карточек в сезоне-2012/13. Это самый большой результат из числа тех футболистов, которые сыграли менее 2000 минут в чемпионате. С годами ничего не изменилось.