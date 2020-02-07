Бывший игрок «Рубина» грубил больше всех в Примере. Уже уехал, но все равно лидирует по карточкам

Ганский полузащитник Мубарак Вакасо играл в сезоне-2013/14 за «Рубин», а потом несколько раз ездил в аренду. В России он запомнился голом в ворота уже сменившего курс «Анжи», досталось и «Крыльям Советов». На ЧМ-2014 Вакасо ездил как игрок «Рубина», там сыграл 28 минут в матчах против Германии и Португалии.

Вакасо давно уехал из России, в 2017-м перешел в «Алавес». В этом сезоне он привлек внимание количеством желтых карточек в Примере.