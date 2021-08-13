«Валенсия» одолела «Хетафе» в первом матче сезона Примеры, хотя с третьей минуты играла вдесятером

В первом матче нового сезона чемпионата Испании сыграли «Валенсия» и «Хетафе».

Начало было драматичным – на третьей минуте был удален игрок «Валенсии» Гильямон, а на 11-й – она реализовала пенальти (отличился Солер).

Во втором тайме составы подровнялись – у «Хетафе» был удален Кабако. Отыграться клуб не смог.

Денис Черышев провел на поле 77 минут.