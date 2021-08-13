Примера
Валенсия
Хетафе
«Валенсия» одолела «Хетафе» в первом матче сезона Примеры, хотя с третьей минуты играла вдесятером
вчера, 23:59
В первом матче нового сезона чемпионата Испании сыграли «Валенсия» и «Хетафе».
Начало было драматичным – на третьей минуте был удален игрок «Валенсии» Гильямон, а на 11-й – она реализовала пенальти (отличился Солер).
Во втором тайме составы подровнялись – у «Хетафе» был удален Кабако. Отыграться клуб не смог.
Денис Черышев провел на поле 77 минут.
Тур продолжится матчами 14-16 августа. «Алавес» сыграет с «Реалом», «Сельта» примет «Атлетико», а «Барселона» – «Реал Сосьедад».
В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 13-е место, «Хетафе» – 15-е. Чемпионат выиграл «Атлетико».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые