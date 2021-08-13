Примера
Валенсия
Хетафе
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#Примера #Валенсия #Хетафе

«Валенсия» одолела «Хетафе» в первом матче сезона Примеры, хотя с третьей минуты играла вдесятером

вчера, 23:59

В первом матче нового сезона чемпионата Испании сыграли «Валенсия» и «Хетафе».

Начало было драматичным – на третьей  минуте был удален игрок «Валенсии» Гильямон, а на 11-й – она реализовала пенальти (отличился Солер). 

Во втором тайме составы подровнялись – у «Хетафе» был удален Кабако. Отыграться клуб не смог.

Денис Черышев провел на поле 77 минут.

Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Солер 11
1:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе

Тур продолжится матчами 14-16 августа. «Алавес» сыграет с «Реалом», «Сельта» примет «Атлетико», а «Барселона»«Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 13-е место, «Хетафе» – 15-е. Чемпионат выиграл «Атлетико».

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