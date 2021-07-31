Испанию в футбольный полуфинал Олимпиады вытащил игрок, который вообще туда не собирался. Вышел под конец и забил через минуту, а потом – еще два
Футбольный турнир на Олимпиаде-2020 уже принес несколько сюрпризов. Из группы не вышли Франция, Германия и Аргентина. Еще одна неожиданность могла случиться в четвертьфинале. В одном из матчей испанцы выступали против Кот-д’Ивуара. И они были крайне близки к вылету.
Ход матча:
1. Ивуарийцы забили первые. Но дальше на гол Байи Ольмо ответил своим.
2. Последняя минута второго тайма Кот-д’Ивуар вышел вперед благодаря мячу Граделя.
3. Но ивуарийцы не долго праздновали выход в полуфинал. Испанию выручил Рафаэль (или просто Рафа) Мир. Он забил спустя минуту после выхода на поле.
Рафаэль Мир – 24-летний нападающий «Вулверхэмптона». Он перешел в клуб в 2018 году, но с того момента сыграл лишь 4 матча (без голов). Зато за это время съездил в три аренды: в «Лас-Пальмас», «Ноттингем» и «Уэску». Год назад он говорил, что хочет остаться в «Вулверхэмптоне», несмотря на ряд неудач. Сейчас: «Я не знаю, что будет. Я просто хочу играть. Очевидно, что здесь у меня не получается».
Под вопросом для Мира была и Олимпиада. Главный тренер Олимпийской сборной Испании Луис де ла Фуэнте изначально звал его в Токио. Но тот думал: «Я не знаю, сыграю ли я на Олимпиаде. Возможно, нет. Мне важно сохранить кондиции и подготовиться к новому сезону. Я хочу показать себя на клубном уровне». Эти слова он сказал в мае. В июне подтвердил, что все-таки поедет в Токио.
Мир спас Испанию на этом турнире – сравнял счет в ответственный момент. А дальше Испания собралась:
⚽️ 98-я минута – гол Оярсабаля.
⚽️ 117-я минута – еще один гол Мира.
⚽️ 120-я минута – хет-трик Мира.
И Испания в полуфинале – там сыграет с победителем пары Япония-Новая Зеландия.