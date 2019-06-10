Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»

Сенсационный итог испанского сезона – пятое место «Хетафе» в испанской Примере. Команда всего на два очка отстала от «Валенсии» и чуть не попала в Лигу чемпионов. В самом «Хетафе» при этом радовались не только спортивным успехам.

Сразу после окончания сезона клуб заработал на игроке, которого год назад отдал почти бесплатно.

Смотрим данные портала Transfermarkt. Если брать трансферы всего сезона, то номинально «Хетафе» в минусе на 24 миллиона евро. За деньги в команду пришли на полноценный контракт семь игроков – за них заплатили 27,5 миллиона. Ушли только трое – и всего на 3,5.

Из трех продаж выделяется 22-летний аргентинец Эмилиано Буэндиа. Парень играл в аренде в «Культураль Леонеса» (6 голов, 13 передач), а потом ушел всего за 1,5 миллиона евро. За маленький доход «Хетафе» можно было покритиковать, но в сделке по Буэндии оказался еще один денежный пункт.

Буэндиа ушел в «Норвич», через сезон «Норвич» вышел в АПЛ, на счет «Хетафе» капнули еще 5 миллионов евро – идеальная цепочка для испанского клуба. В плюсе остался и «Норвич»: Буэндиа сразу стал основным, забил в Чемпионшипе восемь голов и сделал 12 ассистов.

Похожие примеры есть и по топ-клубам. «Рома» получила 5 миллионов евро за победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Это результат договоренностей по переходам Салаха и Алиссона.

Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро, но с бонусами эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов.

Тут важно, что бонусы обычно прописывают по реальным целям на сезон. Такой итог получается выгодным для всех – одни побеждают по результату, а другие забирают еще больше денег.