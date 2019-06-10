Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
Сенсационный итог испанского сезона – пятое место «Хетафе» в испанской Примере. Команда всего на два очка отстала от «Валенсии» и чуть не попала в Лигу чемпионов. В самом «Хетафе» при этом радовались не только спортивным успехам.
Сразу после окончания сезона клуб заработал на игроке, которого год назад отдал почти бесплатно.
- Смотрим данные портала Transfermarkt. Если брать трансферы всего сезона, то номинально «Хетафе» в минусе на 24 миллиона евро. За деньги в команду пришли на полноценный контракт семь игроков – за них заплатили 27,5 миллиона. Ушли только трое – и всего на 3,5.
- Из трех продаж выделяется 22-летний аргентинец Эмилиано Буэндиа. Парень играл в аренде в «Культураль Леонеса» (6 голов, 13 передач), а потом ушел всего за 1,5 миллиона евро. За маленький доход «Хетафе» можно было покритиковать, но в сделке по Буэндии оказался еще один денежный пункт.
- Буэндиа ушел в «Норвич», через сезон «Норвич» вышел в АПЛ, на счет «Хетафе» капнули еще 5 миллионов евро – идеальная цепочка для испанского клуба. В плюсе остался и «Норвич»: Буэндиа сразу стал основным, забил в Чемпионшипе восемь голов и сделал 12 ассистов.
Похожие примеры есть и по топ-клубам. «Рома» получила 5 миллионов евро за победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Это результат договоренностей по переходам Салаха и Алиссона.
Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро, но с бонусами эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов.
Тут важно, что бонусы обычно прописывают по реальным целям на сезон. Такой итог получается выгодным для всех – одни побеждают по результату, а другие забирают еще больше денег.