«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы

В Испании проходит заключительный тур Примеры. Уже определились все участники еврокубков от этой страны. До последнего тура было известно, что в ЛЧ от Испании сыграют «Барселона», «Атлетико» и «Реал».

Четвертым участником Лиги чемпионов стала «Валенсия» – она переиграла 2:0 «Вальядолид» благодаря голам Солера и Родриго и сохранила за собой четвертое место.

«Хетафе» остался пятым, сыграв 2:2 с «Вильярреалом», он попадет напрямую в группу Лиги Европы вместе с «Севильей» (шестое место, 2:0 над «Атлетиком»).