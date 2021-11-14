«У нас футбол – это говно редкое». Эмоциональный Ловчев скандалил в эфире «Матч ТВ» в вечер сборной

Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче группового раунда отбора к ЧМ-2022. В перерыве, пока счет был еще ничейным, в эфире «Матч Премьер» произошло шоу.

В студии сидели три человека: телеведущий Сергей Дурасов, комментатор Константин Генич и Евгений Ловчев. В какой-то момент Ловчев наехал на Генича и вспылил:

«Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое».

Потом Ловчев жестко ответил Дурасову («Какой нормальный футбол? Ты не видел нормального»), снял аппаратуру и вышел из студии.