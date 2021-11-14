«У нас футбол – это говно редкое». Эмоциональный Ловчев скандалил в эфире «Матч ТВ» в вечер сборной
Сборная России проиграла Хорватии в решающем матче группового раунда отбора к ЧМ-2022. В перерыве, пока счет был еще ничейным, в эфире «Матч Премьер» произошло шоу.
В студии сидели три человека: телеведущий Сергей Дурасов, комментатор Константин Генич и Евгений Ловчев. В какой-то момент Ловчев наехал на Генича и вспылил:
«Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое».
Потом Ловчев жестко ответил Дурасову («Какой нормальный футбол? Ты не видел нормального»), снял аппаратуру и вышел из студии.
Но после матча Ловчев появился в эфире «Матч ТВ», где с Георгием Черданцевым и Дмитрием Губерниевым продолжил обсуждение результата сборной. Несколько моментов с участием Ловчева:
💬 «А я вам не это говорил сейчас, что у нас футбол хреновый?»
💬 «Какой уровень [нашего] футбола я хочу? Хороший».
💬 «Он [Черданцев] сейчас подтверждает мои слова. Мы даже не спорим. Он просто подтверждает мои слова: у нас плохие клубы, у нас футбол плохой».
💬 «А что я вам сказал [обращение к подключившемуся Дурасову]? Я сказал, что в конце пропустят гол, а вы будете говорить, какой хороший у нас футбол».
💬 «Я не прав, что так вспылил и ушел. Должно быть уважение к студии. Извините».
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