Евгений Ловчев

Дата рождения
29 января 1949 г.
Факт
Лучший футболист СССР 1972 г.
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Материалы
«У нас футбол – это говно редкое». Эмоциональный Ловчев скандалил в эфире «Матч ТВ» в вечер сборной
#Евгений Ловчев
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