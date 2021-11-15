Баннер хорватов в матче с Россией – о массовой резне в Вуковаре. Фанаты уже напоминали о ней, когда пригоняли к стадиону танк и трактор

Будут ли хорваты наказаны за баннер?

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил «Матч ТВ»:

«Дисциплинарный комитет рассматривает те вещи, которые указаны в протоколе игры. Большое значение будет иметь, заметил ли делегат матча этот баннер. Если он заметил и внес это в протокол, то, думаю, последуют санкции в отношении хорватской стороны, незначительные санкции в виде штрафа.

ФИФА последовательно придерживается позиции, что нельзя приносить в периметр футбольного матча что-то, не связанное с футболом. А этот баннер, конечно, не имеет отношения к футболу».

Чему посвящен баннер?

В 1991 году на отдельные государства распалась Югославия. Выход Хорватии из Югославии спровоцировал войну, которая продолжалась больше четырех лет.

В августе 1991-го хорватские военные приступили к осаде в Вуковаре гарнизона югославской народной армии. В ответ на это 3 сентября она вместе с формированиями Сербской добровольческой гвардии начала масштабную осаду Вуковара, которая продолжалась больше двух месяцев.