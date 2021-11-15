Баннер хорватов в матче с Россией – о массовой резне в Вуковаре. Фанаты уже напоминали о ней, когда пригоняли к стадиону танк и трактор
В первом тайме матча Хорватия – Россия в квалификации к ЧМ-2022 на трибунах стадиона «Полюд» в Сплите появился баннер, посвященный трагедии 30-летней давности. Она произошла в нескольких километрах от хорватского города Вуковар в 1991 году.
Баннер появился на 30-й минуте. Надпись: «Вуковар. Мы хорваты. 30 лет».
Будут ли хорваты наказаны за баннер?
Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил «Матч ТВ»:
«Дисциплинарный комитет рассматривает те вещи, которые указаны в протоколе игры. Большое значение будет иметь, заметил ли делегат матча этот баннер. Если он заметил и внес это в протокол, то, думаю, последуют санкции в отношении хорватской стороны, незначительные санкции в виде штрафа.
ФИФА последовательно придерживается позиции, что нельзя приносить в периметр футбольного матча что-то, не связанное с футболом. А этот баннер, конечно, не имеет отношения к футболу».
Чему посвящен баннер?
В 1991 году на отдельные государства распалась Югославия. Выход Хорватии из Югославии спровоцировал войну, которая продолжалась больше четырех лет.
В августе 1991-го хорватские военные приступили к осаде в Вуковаре гарнизона югославской народной армии. В ответ на это 3 сентября она вместе с формированиями Сербской добровольческой гвардии начала масштабную осаду Вуковара, которая продолжалась больше двух месяцев.
Обстрелы шли почти каждый день. К ноябрю хорватские силы практически кончились, так что хорваты отступили. За это время они потеряли 879 человек, примерно столько же было ранено.
Главное событие – вуковарская резня, которая произошла 18-21 ноября. Несколько тысяч хорватов из госпиталя Вуковара были вывезены в Овчары – бывшую свиноферму в пяти километрах. 264 (по другим данным, 255) человек были казнены. Тела были сброшены в яму и зарыты бульдозером.
В середине 1990-х война кончилась, Вуковар был возвращен Хорватии одним из последних. Позже там проводилась эксгумация захоронения. 194 из 200 найденных тел были опознаны. Восемь исполнителей казни получили тюремные сроки по итогам заседания в Гаагском трибунале.
В 2010 году Борис Тадич стал первым сербским президентом, посетившим Вуковар. Он извинился и выразил надежду на новую страницу отношений между Сербией и Хорватией. Через год проводилась перепись населения. Оказалось, что сербы составляют треть Вуковара. На государственных учреждениях в защиту нацменьшинств появились таблички на кириллице, которой пользуются сербы. Последовали беспорядки, и хорваты сорвали большинство этих табличек.
Сейчас на месте массового убийства находится мемориал. Там же есть и музейная экспозиция, посвященная жертвам – их фотографии и личные вещи. В Вуковаре восстановлены многие здания, но хватает и полуразрушенных, напоминающих о трагедии.
Что иногда связывает трагедию с футболом?
Изображение на баннере напоминает водонапорную башню – символ Вуковара. Ей тоже здорово досталось в войне. Ее изображение очень часто можно увидеть при упоминании Вуковара, на автобусах, открытках, объявлениях.
Иногда фанаты из Сербии и Хорватии используют резню в Вуковаре, чтобы спровоцировать противника. Или рисуют баннеры, или устраивают акции. Например, летом 2019-го фанаты «Црвены Звезды» перед игрой против «Янг Бойз» пригнали к стадиону танк Т-55, который участвовал в битве за Вуковар и символизировал победу югославов. Предполагается, что это было сделано в ответ за нападение в хорватском Книне на сербов.
Хорваты в лице фанатов загребского «Динамо» поставили у «Максимира» трактор. Это был намек на множество беженцев из Сербской Краины (область в Хорватии), которые, спасаясь от резни, в основном, покидали ее именно на тракторах.