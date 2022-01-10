Сергеев подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2024/25

Иван Сергеев официально стал игроком «Зенита». Он перешел из «Крыльев Советов».

В этом сезоне Сергеев провел 18 матчей в РПЛ, забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Дважды он реализовал пенальти.

Transfermarkt оценивает Сергеева в 2,8 миллиона евро. Там же написана предполагаемая цена трансфера – 2,2 миллиона евро.

Сергеев – лидер «Крыльев» по системе гол+пас. Этот сезон стал для 26-летнего игрока дебютным в РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ. «Крылья Советов» идут в таблице восьмыми.