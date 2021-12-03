Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий стал гостем ютуб-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский». В выпуске была затронута тема договорных матчей.
Диалог Казанского и Непомнящего:
- Вас взяли туда, чтобы не было договорняков.
- Можно и так сказать.
- Был с «Нальчиком» любопытный матч.
- Был.
- Вот что это такое?
Что ответил Непомнящий:
«Шлейф, который там был – я даже не знал ни о чем. На первой встрече [с руководством] я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю «нет». Они сказали: «Хорошо, договорились».
«До меня в «Томи» была чехарда, я был третьим тренером. Начинается сезон – и выясняется, что не мы задолжали, а нам задолжал «Нальчик». Юра Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и… ничья». Я говорю: «Как я ребятам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так тыщу раз все знают».
«В «Томи» ребята всегда были очень правильные. Когда узнал об этом, подхожу к игроку: «Как быть?» – «А вы не беспокойтесь». «Как не беспокоиться?» И игра закончилась 1:1, а должна была – 0:0.
Только один из игроков выступил, который был не в теме, спартаковский воспитанник. Ему сказали: «Ну ты че, Дима, совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!» Прошло уже пять лет, а он все думал о чем-то».
Что это был за матч. Похоже, что конец 2008-го, когда обе команды спокойно сидели во второй половине таблицы
Игра 27-го тура «Спартак-Нальчик» – «Томь» состоялась 2 ноября 2008 года:
- «Спартак-Нальчик» идет десятым в десяти очках от зоны вылета. «Томь» – 13-я (семь очков).
- Калимуллин на 64-й минуте открыл счет, Климов сравнял на 73-й – 1:1.
- Две желтые карточки – обе у игроков «Томи» (Тарасова и Радосавлевича).
- В перерыве состоялось сразу три замены – одна у «Томи» (ушел Тарасов) и две у «Спартака-Нальчика».
- Матч посетили 7000 зрителей.
Красножан после матча: «Сама атмосфера на стадионе, а именно все разговоры сыграли какую-то роль. То «Шиннику» продали, то «Лучу» продали, то еще что-то. Поэтому у ребят присутствовала какая-то робость. Старались надежно действовать в обороне, поэтому с нашей стороны был долгий контроль мяча. Мне понравился гол Калимуллина».
От «Томи» на пресс-конференции присутствовал тренер Василий Баскаков: «Игра нам не удалась и в организации, и в развитии атак. За первый тайм не нанесли ни одного удара по воротам. В перерыве ребят попытались встряхнуть, попросили более активно сыграть в атаке. И после замен что-то стало получаться. Но, похоже, результат матча во Владивостоке повлиял на наш настрой. Ведь никак не могли ребят всколыхнуть. Игра с «Зенитом» и сегодня – две разные встречи».
Почему к этому матчу не было никакого внимания
Потому что все внимание ушло на два других матча.
1 ноября состоялся матч ЦСКА – «Спартак». Явным фаворитом был ЦСКА, но неожиданно выиграл «Спартак». Эта победа стала первой за семь лет, а «Спорт-Экспресс» посвятил матчу шесть страниц.
2 ноября «Рубин» выиграл в гостях у «Сатурна» и досрочно стал чемпионом России. Впервые за долгое время лигу выиграла команда не из Москвы.
Матч «Спартак-Нальчик» – «Томь» тоже состоялся 2 ноября.
Игроком «не в теме» был Тарасов. И да, он уже говорил об этом опыте
Очевидно, что это Дмитрий Тарасов. Он спартаковский воспитанник и тогда играл за «Томь». И однажды вспоминал о матче с похожими приметами:
«Встреча на выезде против кавказской команды. Ношусь весь первый тайм и не понимаю, почему никто из наших не обостряет игру. В перерыве подошел один опытный игрок: «Ты что, не видишь, что происходит?» «Теперь вижу».
Тут же отправился к тренеру: наплел, что мне плохо, и на второй тайм не вышел. Не дай бог, когда-либо предложат сыграть договорняк».
Что стало с «Томью» и «Спартаком-Нальчиком»?
В том 2008-м они финишировали рядом – «Спартак-Нальчик» на 12-м, а «Томь» на 13-м. Переходных игр тогда еще не было, поэтому «Томь» осталась в РПЛ.
«Спартак-Нальчик» в 2010 году занял шестое место, а в переходном сезоне-2011/12 стал последним и покинул РПЛ – с тех пор не возвращался.
«Томь» вылетела вместе с ним в сезоне-2011/12. И с тех пор не задерживалась больше чем на год: через сезон вернулась, чтобы снова вылететь, точно так же получилось и в сезоне-2016/17 – заход и сразу вылет. И с тех пор больше не играла в РПЛ.