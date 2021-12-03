Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий стал гостем ютуб-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский». В выпуске была затронута тема договорных матчей.

Диалог Казанского и Непомнящего:

Вас взяли туда, чтобы не было договорняков.

Можно и так сказать.

Был с «Нальчиком» любопытный матч.

Был.

Вот что это такое?

Что ответил Непомнящий:

«Шлейф, который там был – я даже не знал ни о чем. На первой встрече [с руководством] я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю «нет». Они сказали: «Хорошо, договорились».

«До меня в «Томи» была чехарда, я был третьим тренером. Начинается сезон – и выясняется, что не мы задолжали, а нам задолжал «Нальчик». Юра Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и… ничья». Я говорю: «Как я ребятам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так тыщу раз все знают».

«В «Томи» ребята всегда были очень правильные. Когда узнал об этом, подхожу к игроку: «Как быть?» – «А вы не беспокойтесь». «Как не беспокоиться?» И игра закончилась 1:1, а должна была – 0:0.

Только один из игроков выступил, который был не в теме, спартаковский воспитанник. Ему сказали: «Ну ты че, Дима, совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!» Прошло уже пять лет, а он все думал о чем-то».