Лига Европы
Севилья
Вест Хэм
Лига Европы: где смотреть матч «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
08 марта, 23:33
«Севилья» и «Вест Хэм» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта в 20:45 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Севилья» – «Вест Хэм». Игру можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
Трансляция на ТВ начнется со второго тайма – в 21:55 по московскому времени. Так получается из-за матча плей-офф КХЛ.
«Севилья» по сумме двух матчей прошла «Динамо Загреб», хотя проиграла ответную игру со счетом 0:1. «Вест Хэм» идет на серии из двух поражений во всех турнирах.
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