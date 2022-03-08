Лига Европы: где смотреть матч «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

«Севилья» и «Вест Хэм» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта в 20:45 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Севилья» – «Вест Хэм». Игру можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Трансляция на ТВ начнется со второго тайма – в 21:55 по московскому времени. Так получается из-за матча плей-офф КХЛ.

«Севилья» по сумме двух матчей прошла «Динамо Загреб», хотя проиграла ответную игру со счетом 0:1. «Вест Хэм» идет на серии из двух поражений во всех турнирах.

Игра: угадаешь всех футболистов РПЛ по странным деталям?