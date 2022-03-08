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Лига Европы
Севилья
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#Лига Европы #Севилья #Вест Хэм

Лига Европы: во сколько начало матча «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года

08 марта, 23:52

«Севилья» и «Вест Хэм» встретятся в 1/8 финала Лиги Европы. Матч стартует 10 марта в 20:45 по Москве.

После этой игры состоятся еще четыре матча плей-офф Лиги Европы. Две игры пройдут 9 марта перед матчами Лиги чемпионов.

«Вест Хэм» напрямую попал в 1/8 финала, потому что занял первое место в группе. «Севилья» играла с загребским «Динамо», которое было с «Вест Хэмом» в одной группе.

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gfdfgdr45
11 марта, 08:53
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