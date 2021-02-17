Пике вылечил тяжелую травму за три месяца. Вылетел в ноябре, но сенсационно вернулся к Лиге чемпионов
25 ноября каталонское радио CCMA написало, что Жерар Пике отказался от операции на колене. Он повредил связки в игре с «Атлетико», когда на ногу Пике упал соперник. Пике советовался с врачебным персоналом из «Барсы» и общался с доктором Рамоном Кугатом. Решил, что вылечится консервативными методами и вернется через четыре месяца.
«Барселона» тогда рассказывала подробности травмы. Пике растянул внутренние связки и частично повредил переднюю крестообразную связку. Обычно восстановление после таких травм занимает несколько месяцев. AS анализировал травму Пике и писал, что три месяца – самый минимальный срок восстановления.
Пике снова попал в состав «Барселоны» даже раньше, чем через три месяца от той даты. 16 февраля «Барселона» завалила соцсети постами о его возвращении. Показала его работу на тренировках, поставила на главное фото при объявлении состава. Сам Пике намекал на свою готовность еще 10 февраля. Тогда он запостил в соцсети фотографию тренировочного поля.
В декабре Пике получал награду Globe Soccer Awards. Тогда никто не воспринял серьезно его слова о скором восстанвлении. А он рассчитывал, что сыграет уже в январе: «Надеюсь, что мое восстановление после травмы будет быстрым. Думаю, так произойдет уже в следующем месяце. Я уверен в таких обстоятельствах».
Возвращение Пике – номинально ключевая новость для обороны «Барселоны». Перед игрой с «ПСЖ» команда выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах. Даже с такими результатами «Барселона» пропустила девять голов и ни разу не сыграла на ноль. «Гранада» забивала ей три мяча в Кубке Испании, «Бетис» – два в чемпионате.
В доступность Пике для состава «Барселоны» не верил даже Куман. Перед игрой он говорил: «Кажется, Пике будет готов к матчу с «ПСЖ». Он тренировался в общей группе последние четыре или пять дней». На игре с «Алавесом» 13 февраля Пике не было даже в заявке. Тогда в центре обороны вообще вышли Де Йонг и Ленгле.
Пике появился в Лиге чемпионов, но и там «Барселона» легко пропускала голы:
В матче с «ПСЖ» Пике сильно не помог «Барселоне». Еще в первом тайме Икарди убегал один на один, но неудачно пробил. Педри в том моменте выбил мяч на угловой. Во время гола Мбаппе Пике просто стоял рядом, пока тот разбирался с другим защитником. Во втором тайме «Барса» пропустила еще три раза. И проиграла первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Пике отыграл в нем 78 минут. Четвертый гол «Барселона» пропускала уже без него.