Пике вылечил тяжелую травму за три месяца. Вылетел в ноябре, но сенсационно вернулся к Лиге чемпионов

25 ноября каталонское радио CCMA написало, что Жерар Пике отказался от операции на колене. Он повредил связки в игре с «Атлетико», когда на ногу Пике упал соперник. Пике советовался с врачебным персоналом из «Барсы» и общался с доктором Рамоном Кугатом. Решил, что вылечится консервативными методами и вернется через четыре месяца.

«Барселона» тогда рассказывала подробности травмы. Пике растянул внутренние связки и частично повредил переднюю крестообразную связку. Обычно восстановление после таких травм занимает несколько месяцев. AS анализировал травму Пике и писал, что три месяца – самый минимальный срок восстановления.

Пике снова попал в состав «Барселоны» даже раньше, чем через три месяца от той даты. 16 февраля «Барселона» завалила соцсети постами о его возвращении. Показала его работу на тренировках, поставила на главное фото при объявлении состава. Сам Пике намекал на свою готовность еще 10 февраля. Тогда он запостил в соцсети фотографию тренировочного поля.