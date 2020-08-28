Откуда взялась традиция резать сетку после побед. Тренеры баскетбола брали золотые ножницы, а в футбол тему принес Пике

Однажды один тренер срезал сетку с кольца. И потом остальные резали ее уже золотыми ножницами

Разные источники называют разные года, но все говорят, что это пошло с баскетбола. Вот самые популярные версии:

20-е годы XX века. Не очень достоверная информация из-за небольшой фактуры. Американский сайт Youth1, который обозревает студенческий спорт, пишет, что все началось в матче команд двух колледжей.

1947-й. Кажется, эта версия правдивее. Эверетт Кейс был школьным тренером 23 года и принял команду «Вольфпэк» из колледжа Северной Каролины. В первый же год работы (в сезоне-1946/47) с ней он выиграл турнир Южной конференции.

Кейс настолько обезумел на площадке, что целовал игроков, а после вручения медалей залез одному на плечи и срезал сетку с кольца. Ее Кейс повесил у себя в кабинете. Затем докупил еще несколько сетей, сшил большую паутину и прикреплял к ней памятные фотографии с командой, расписания и программы тренировок, телефонные контакты.