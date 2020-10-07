Гетце стоит на голове и одержимо практикует йогу с личным тренером 🤸‍♂️

Марио Гетце подписал двухлетний контракт с ПСВ, куда ушел из «Боруссии» свободным агентом. В сезоне-2019/20 он почти не играл: провел в Бундеслиге только 15 матчей и выходил в среднем на 35 минут. Сейчас у Гетце есть проблемы с травмами и психологией. С этим помогает Ен-Сон Чо – личный тренер по йоге.

Ен-Сон Чо работает в Нюрнберге, но за Гетце летает по разным странам – они занимались даже в ОАЭ. Так об этом рассказывал Гетце: «Прощай, Дубай. Мы прекрасно провели время. Это был пик моих занятий йогой и тренировок на пляже с моим тренером. Восстановление – ключевой элемент в производительности. Тренируй свой ум».

В этом видео Марио Гетце даже стоит на голове у тренера на животе: