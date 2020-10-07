Гетце стоит на голове и одержимо практикует йогу с личным тренером 🤸♂️
Марио Гетце подписал двухлетний контракт с ПСВ, куда ушел из «Боруссии» свободным агентом. В сезоне-2019/20 он почти не играл: провел в Бундеслиге только 15 матчей и выходил в среднем на 35 минут. Сейчас у Гетце есть проблемы с травмами и психологией. С этим помогает Ен-Сон Чо – личный тренер по йоге.
Ен-Сон Чо работает в Нюрнберге, но за Гетце летает по разным странам – они занимались даже в ОАЭ. Так об этом рассказывал Гетце: «Прощай, Дубай. Мы прекрасно провели время. Это был пик моих занятий йогой и тренировок на пляже с моим тренером. Восстановление – ключевой элемент в производительности. Тренируй свой ум».
В этом видео Марио Гетце даже стоит на голове у тренера на животе:
Зимой они прямо в домашних условиях практиковали позицию воина. В йоге она повышает ментальную устойчивость и укрепляет мышцы ног. Обычно Гетце занимается йогой по два-три часа в неделю. Чаще всего использует упражнения для растяжки и даже массаж.
«Мой тренер», – так Гетце постоянно называет Ен-Сон Чо. Когда Гетце был без клуба, они вместе поддерживали физическую форму. Гетце боксировал, тренировал ноги и много бегал. Так Ен-Сон Чо говорил о Гетце: «Бесшумный истребитель. Вдохновляют ваше смирение, трудовая этика, перфекционизм и расширенный кругозор».
В интервью GQ в 2019-м сам Гетце объяснял пользу занятий по йоге: «Я занимаюсь уже пять лет. В основном использую это для восстановления сил, чтобы стать более гибким. Это хорошо для моей игры, полезно для моего тела. Просто полезно для моего здоровья и моей производительности».
Об эффекте занятий с Ен-Сон Чо вспоминала и Юлия Стиллер. Это она чаще всего фотографирует Гетце во время занятий с тренером. Сама Стиллер начала заниматься йогой еще в Брауншвейге, потом переехала в Нюрнберг и пришла к Ен-Сон Чо. Говорит, методы Ен-Сон Чо во время занятий укрепили ее связь с собой.
На ЧМ-2014 Германия тоже приглашала тренера по йоге. Тогда это был Патрик Брум. Гетце встретился с ним перед финалом чемпионата мира и провел десятиминутную тренировку. «Сосредоточились на коротких растяжках по 10-15 секунд, чтобы мышцы были готовы», – вспоминал Брум. В том финале Гетце забил победный гол.
Тогда Гетце показывал зал, где сборная Германии занималась йогой:
Брум хорошо знает Гетце и его увлечение йогой. Впервые он попал в сборную Германии на ЧМ-2006, куда Брума позвал Клинсманн. Леву тоже понравился такой опыт взаимодействия и помощи с тренером – тот остался на все крупные турниры. Когда Брум вспоминал Гетце, то говорил еще об одном факте о йоге: она избавляет от стресса.
The Guardian рассказывал, что обычно Гетце комбинирует йогу с другими занятиями. Одержимость тренировками и работой над собой возникла у Гетце, когда тот перешел из «Боруссии» в «Баварию». Тогда фанаты давили с трибун, на поле ничего не получалось, а эксперты и бывшие игроки обвиняли его в медлительности на тренировках.
Теперь Гетце постоянно тренируется и улучшается даже дома: