Марио Гетце
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Футбол
Боруссия Д
ПСВ
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#Марио Гетце #Футбол #Боруссия Д #чемпионат Нидерландов #ПСВ

Гетце подписал двухлетний контракт с ПСВ

07 октября, 10:42

Марио Гетце впервые в карьере уезжает из Германии, где играл только за две команды.

ПСВ – один из лидеров чемпионата Нидерландов. Клуб набрал 10 очков за четыре тура.

  • Гетце 28 лет. Его предыдущий клуб – «Боруссия». Из нее Гетце ушел свободным агентом.
  • Марио Гетце – автор победного гола в финале ЧМ-2014. Тогда Германия выиграла у Аргентины.
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История падения Марио Гетце – от золотого гола на ЧМ-2014 до запаса в двух клубах
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