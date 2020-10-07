Марио Гетце
чемпионат Нидерландов
Футбол
Боруссия Д
ПСВ
Гетце подписал двухлетний контракт с ПСВ
07 октября, 10:42
Марио Гетце впервые в карьере уезжает из Германии, где играл только за две команды.
ПСВ – один из лидеров чемпионата Нидерландов. Клуб набрал 10 очков за четыре тура.
- Гетце 28 лет. Его предыдущий клуб – «Боруссия». Из нее Гетце ушел свободным агентом.
- Марио Гетце – автор победного гола в финале ЧМ-2014. Тогда Германия выиграла у Аргентины.
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