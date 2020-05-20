Почему немецкие команды печатают фамилии под номерами

По номерам комментаторы и журналисты отличали игроков на поле. Дальше в Бундеслиге ввели правило печатать фамилии футболистов: их логично расположили под номерами – потому что только там оставалось место.

Хотя бывший президент «Баварии» Ули Хенесс, объясняя явление, разбросался киношными фразами: «Клуб должен быть выше игроков. Команды и тем более города важнее фамилий футболистов. Поэтому их имена печатаются под номерами. Если клубы Бундеслиги будут оспаривать это , я и «Бавария» будут протестовать».

С сезона-1995/96 в Бундеслиге действует новое правило: игроки из заявки берут любые номера без учета позиций. В 2010-м его ужесточили: теперь заявленные футболисты получали любой номер от 1 (только для вратарей) до 40. Комментаторам стало трудно определять футболистов, потому что шрифт фамилий под номерами был маленьким. Тогда Германия задумалась об изменении. Изначально так: чтобы клубы перестроились под топ-5 лиг (только фамилии и номера на футболках). Но потом смягчили: кто хочет, может размещать имена игроков над номерами, название клубов/городов – под номерами.