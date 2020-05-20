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Почему немецкие команды печатают фамилии под номерами
Задняя часть футболок в Англии, Франции, Италии и Испании (сверху вниз): фамилии игроков, номера.
Задняя часть футболок в Германии (сверху вниз): названия команд/городов, номера, фамилии игроков.
Исключения бывают редко. Из 18 команд только у пяти клубов Бундеслиги фамилии игроков над номерами: менхенгладбахская «Боруссия», «Хоффенхайм», «Кельн», «Байер» и «Вердер».
В Германии считают, что команды и города важнее игроков. Идею активно поддерживала «Бавария»
В шестидесятых в Бундеслиге появилось правило, которое обязывало клубы печатать на задней стороне маек название городов или команд. Если рядом с названием команды была единица, значит, этот клуб основали первым в городе. Вторые команды выкручивались в этой ситуации, ставя год основания перед названием команды.
Еще в прошлом веке футболисты выходили на поле с номерами, закрепленными за позицией:
1 – Вратарь.
2 – Правый защитник.
3 – Левый защитник.
4, 5 – Центральные защитники.
6 – Опорный полузащитник.
7 – Правый полузащитник.
8 – Центральный полузащитник.
9 – Центральный нападающий.
10 – Второй нападающий.
11 – Левый полузащитник.
С 12-го и до 23-го – номера для запасных.
По номерам комментаторы и журналисты отличали игроков на поле. Дальше в Бундеслиге ввели правило печатать фамилии футболистов: их логично расположили под номерами – потому что только там оставалось место.
Хотя бывший президент «Баварии» Ули Хенесс, объясняя явление, разбросался киношными фразами: «Клуб должен быть выше игроков. Команды и тем более города важнее фамилий футболистов. Поэтому их имена печатаются под номерами. Если клубы Бундеслиги будут оспаривать это , я и «Бавария» будут протестовать».
С сезона-1995/96 в Бундеслиге действует новое правило: игроки из заявки берут любые номера без учета позиций. В 2010-м его ужесточили: теперь заявленные футболисты получали любой номер от 1 (только для вратарей) до 40. Комментаторам стало трудно определять футболистов, потому что шрифт фамилий под номерами был маленьким. Тогда Германия задумалась об изменении. Изначально так: чтобы клубы перестроились под топ-5 лиг (только фамилии и номера на футболках). Но потом смягчили: кто хочет, может размещать имена игроков над номерами, название клубов/городов – под номерами.
В Лиге чемпионов немецкие клубы подстраиваются под общепринятый регламент УЕФА: только фамилии и номера на форме – ни городов, ни названий команд нет.