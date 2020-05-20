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#Бундеслига #Футбол #Бавария #Боруссия Д

Почему немецкие команды печатают фамилии под номерами

20 мая, 13:50

Задняя часть футболок в Англии, Франции, Италии и Испании (сверху вниз): фамилии игроков, номера.

Задняя часть футболок в Германии (сверху вниз): названия команд/городов, номера, фамилии игроков. 

Исключения бывают редко. Из 18 команд только у пяти клубов Бундеслиги фамилии игроков над номерами: менхенгладбахская «Боруссия», «Хоффенхайм», «Кельн», «Байер» и «Вердер».

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

В Германии считают, что команды и города важнее игроков. Идею активно поддерживала «Бавария»

В шестидесятых в Бундеслиге появилось правило, которое обязывало клубы печатать на задней стороне маек название городов или команд. Если рядом с названием команды была единица, значит, этот клуб основали первым в городе. Вторые команды выкручивались в этой ситуации, ставя год основания перед названием команды.

Еще в прошлом веке футболисты выходили на поле с номерами, закрепленными за позицией:

1 – Вратарь.

2 – Правый защитник.

3 – Левый защитник.

4, 5 – Центральные защитники.

6 – Опорный полузащитник.

7 – Правый полузащитник.

8 – Центральный полузащитник.

9 – Центральный нападающий.

10 – Второй нападающий.

11 – Левый полузащитник.

С 12-го и до 23-го – номера для запасных.

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

По номерам комментаторы и журналисты отличали игроков на поле. Дальше в Бундеслиге ввели правило печатать фамилии футболистов: их логично расположили под номерами – потому что только там оставалось место.

Хотя бывший президент «Баварии» Ули Хенесс, объясняя явление, разбросался киношными фразами: «Клуб должен быть выше игроков. Команды и тем более города важнее фамилий футболистов. Поэтому их имена печатаются под номерами. Если клубы Бундеслиги будут оспаривать это , я и «Бавария» будут протестовать».

С сезона-1995/96 в Бундеслиге действует новое правило: игроки из заявки берут любые номера без учета позиций. В 2010-м его ужесточили: теперь заявленные футболисты получали любой номер от 1 (только для вратарей) до 40. Комментаторам стало трудно определять футболистов, потому что шрифт фамилий под номерами был маленьким. Тогда Германия задумалась об изменении. Изначально так: чтобы клубы перестроились под топ-5 лиг (только фамилии и номера на футболках). Но потом смягчили: кто хочет, может размещать имена игроков над номерами, название клубов/городов – под номерами. 

imago-images.de/Global Look Press

В Лиге чемпионов немецкие клубы подстраиваются под общепринятый регламент УЕФА: только фамилии и номера на форме – ни городов, ни названий команд нет.

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