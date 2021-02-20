Спорный пенальти в ворота «Спартака». Мозес сыграл рукой, но правила говорят: фола нет
Главный момент первого тайма кубкового матча «Динамо» со «Спартаком» – пенальти в ворота Максименко, благодаря которому «Динамо» вышло вперед. В эпизоде перед ним мяч прилетел в руку Мозеса.
Скриншоты с моментом:
Судья Кирилл Левников не сразу принял решение. Он посмотрел повтор, после чего назначил пенальти.
В перерыве не было интервью сторон. Но комментатор матча Тимур Журавель сказал, что пенальти был ключевой темой для обсуждения в подтрибунке. Сергей Кривохарченко сказал: «Я подозреваю, какой позиции придерживались спартаковцы относительно начала плеча и окончания руки. И какой – динамовцы». Журавель ответил: «Легко догадаться».
Аргументы за пенальти
«Спорт-Экспресс» сразу же связался с бывшим инспектором ФИФА Натаном Бартфельдом. Он сказал:
«Говорят, плечо, плечо. На плече носят погоны, а тут движение руки на мяч. Судья принял абсолютное верное решение – желтая карточка и пенальти. Только единственное, что это надо делать сразу, без ВАРа. Для судьи было сразу понятно, что там пенальти. Все он правильно сделал».
Аргументировать решение судьи Левникова можно тем, что в момент касания рука Мозеса: а) Осознанно двигалась в сторону мяча и мешала движению; б) Увеличивала площадь тела.
Аргументы против пенальти
Главный высказал судья Игорь Федотов: «Левников, походу, забыл правила. Пенальти назначать нельзя. Мяч попал выше подмышечной впадины. Правильное решение: продолжить игру».
Заодно Федотов прикрепил скриншот из правил. На нем показано, когда судья должен ставить пенальти за игру рукой . А когда – нет.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прикрепил приближенный повтор эпизод, на котором видно, что матч попадает чуть ли не в плечо.
Комментатор Александр Шмурнов написал:
«Спрашивается, на хрена к нам приезжал старший Левников и четыре часа рассказывал о новых правилах, показывая, какая часть плеча теперь считается, а какая не считается рукой? Чтобы младший Левников на все это забил?»
На момент отреагировал даже шахматист Ян Непомнящий: