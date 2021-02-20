Спорный пенальти в ворота «Спартака». Мозес сыграл рукой, но правила говорят: фола нет

В перерыве не было интервью сторон. Но комментатор матча Тимур Журавель сказал, что пенальти был ключевой темой для обсуждения в подтрибунке. Сергей Кривохарченко сказал: «Я подозреваю, какой позиции придерживались спартаковцы относительно начала плеча и окончания руки. И какой – динамовцы». Журавель ответил: «Легко догадаться».

Аргументы за пенальти

«Спорт-Экспресс» сразу же связался с бывшим инспектором ФИФА Натаном Бартфельдом. Он сказал:

«Говорят, плечо, плечо. На плече носят погоны, а тут движение руки на мяч. Судья принял абсолютное верное решение – желтая карточка и пенальти. Только единственное, что это надо делать сразу, без ВАРа. Для судьи было сразу понятно, что там пенальти. Все он правильно сделал».

Аргументировать решение судьи Левникова можно тем, что в момент касания рука Мозеса: а) Осознанно двигалась в сторону мяча и мешала движению; б) Увеличивала площадь тела.

Аргументы против пенальти

Главный высказал судья Игорь Федотов: «Левников, походу, забыл правила. Пенальти назначать нельзя. Мяч попал выше подмышечной впадины. Правильное решение: продолжить игру».

Заодно Федотов прикрепил скриншот из правил. На нем показано, когда судья должен ставить пенальти за игру рукой . А когда – нет.