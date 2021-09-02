Алехандро Эрнандес
ЧМ-2022
Россия
Кипр
Испанец Эрнандес назначен главным арбитром матча Кипр – Россия в квалификации ЧМ-2022
02 сентября, 12:32
Россия сыграет с Кипром в матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Она пройдет в Никосии.
Матч отработает испанская бригада судей. Алехандро Эрнандес – главный арбитр, Хосе Наранхо и Теодоро Собрино – его помощники.
Россия занимает второе место в квалификации ЧМ-2022. Она набрала семь очков за четыре матча. Кипр имеет четыре очка. В последней игре он разгромно уступил Мальте – 0:3.
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