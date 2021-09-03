Даниил Фомин
Россия
Фернандес и Ионов пропустят игру с Кипром. Фомин не сыграет в обоих оставшихся матчах отбора ЧМ-2022 в сентябре
03 сентября, 09:30
Штаб сборной России исключил Алексея Ионова и Марио Фернандеса из заявки на матч с Кипром. Оба игрока остались на базе из-за повреждений, полученных в матче с Хорватией.
Они точно пропустят игру с Кипром, но будут готовиться к матчу против Мальты 7 сентября. Даниил Фомин пропустит обе игры. Из-за боли в спине его отпустили на реабилитацию.
Фомин – не первый игрок, покинувший сборную из-за травмы. Всего у России трое таких футболистов:
- Сергей Петров
- Дмитрий Чистяков
- Даниил Фомин
Также из сборной уехал вратарь Сергей Песьяков. Штаб отпустил его после матча с Хорватией, оставив в заявке четырех вратарей.
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03 сентября, 09:34
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