Даниил Фомин
Россия
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#Даниил Фомин #Россия

Фернандес и Ионов пропустят игру с Кипром. Фомин не сыграет в обоих оставшихся матчах отбора ЧМ-2022 в сентябре

03 сентября, 09:30

Штаб сборной России исключил Алексея Ионова и Марио Фернандеса из заявки на матч с Кипром. Оба игрока остались на базе из-за повреждений, полученных в матче с Хорватией.

Они точно пропустят игру с Кипром, но будут готовиться к матчу против Мальты 7 сентября. Даниил Фомин пропустит обе игры. Из-за боли в спине его отпустили на реабилитацию.

Фомин – не первый игрок, покинувший сборную из-за травмы. Всего у России трое таких футболистов:

  1. Сергей Петров
  2. Дмитрий Чистяков
  3. Даниил Фомин

Также из сборной уехал вратарь Сергей Песьяков. Штаб отпустил его после матча с Хорватией, оставив в заявке четырех вратарей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт РФС
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Игнат Мартынов
03 сентября, 09:34
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