Фернандес и Ионов пропустят игру с Кипром. Фомин не сыграет в обоих оставшихся матчах отбора ЧМ-2022 в сентябре

Штаб сборной России исключил Алексея Ионова и Марио Фернандеса из заявки на матч с Кипром. Оба игрока остались на базе из-за повреждений, полученных в матче с Хорватией.

Они точно пропустят игру с Кипром, но будут готовиться к матчу против Мальты 7 сентября. Даниил Фомин пропустит обе игры. Из-за боли в спине его отпустили на реабилитацию.

Фомин – не первый игрок, покинувший сборную из-за травмы. Всего у России трое таких футболистов:

Сергей Петров Дмитрий Чистяков Даниил Фомин

Также из сборной уехал вратарь Сергей Песьяков. Штаб отпустил его после матча с Хорватией, оставив в заявке четырех вратарей.