Песьяков покинул расположение сборной России

Голкипер Сергей Песьяков не будет участвовать в подготовке к матчам сборной России против Кипра и Мальты.

«Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», – отметил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В сборной России продолжают работу четыре вратаря – Гильерме, Дюпин, Максименко и Лунев. В матче против Хорватии играл Гильерме.

4 сентября у России запланирован гостевой матч с Кипром, 7-го – домашняя игра с Мальтой.