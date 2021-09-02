Сергей Песьяков
Россия
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#Сергей Песьяков #Россия

Песьяков покинул расположение сборной России

02 сентября, 17:26

Голкипер Сергей Песьяков не будет участвовать в подготовке к матчам сборной России против Кипра и Мальты.

«Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», – отметил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В сборной России продолжают работу четыре вратаря – Гильерме, Дюпин, Максименко и Лунев. В матче против Хорватии играл Гильерме.

4 сентября у России запланирован гостевой матч с Кипром, 7-го – домашняя игра с Мальтой.

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Источник:
РФС
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