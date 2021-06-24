Россия в сравнении с другими сборными Евро. Дзюба больше всех попадал в офсайд, а Головин набегал больше всего километров

Сборная России финишировала последней в группе В на Евро-2020. После группового этапа официальный сайт УЕФА показал худших и лучших игроков/команды по самым разным критериям.

Мы выбрали оттуда те цифры, которые касаются России.

🔴 Меньше России (2) забили только три сборные: Шотландии, Турции и Финляндии.

🔴 Меньше голевых передач (1) делали только шотландцы и македонцы. У нас же из двух голов один был с пенальти.

🔴 Чаще России (7) пропускали только турки и македонцы (по 8).

🔴 В створ ворот (6) реже наших попадали только три сборные – Англии (5), Финляндии (3) и Словакии (2).

🔴 Хуже процент точных передач (77%) только у двух команд – Польши (75,7%) и Швеции (66,7%).

🔴 Меньше угловых (9) подавали только четыре сборные – Словакии (8), Франции (7), Венгрии (2) и Финляндии (1).

🔴 Никто чаще игроков России не попадал в офсайд (9). Столько же у Италии и Англии.