Россия в сравнении с другими сборными Евро. Дзюба больше всех попадал в офсайд, а Головин набегал больше всего километров
Сборная России финишировала последней в группе В на Евро-2020. После группового этапа официальный сайт УЕФА показал худших и лучших игроков/команды по самым разным критериям.
Мы выбрали оттуда те цифры, которые касаются России.
🔴 Меньше России (2) забили только три сборные:Шотландии, Турции и Финляндии.
🔴 Меньше голевых передач (1) делали только шотландцы и македонцы. У нас же из двух голов один был с пенальти.
🔴 Чаще России (7) пропускали только турки и македонцы (по 8).
🔴 В створ ворот (6) реже наших попадали только три сборные – Англии (5), Финляндии (3) и Словакии (2).
🔴 Хуже процент точных передач (77%) только у двух команд – Польши (75,7%) и Швеции (66,7%).
🔴 Меньше угловых (9) подавали только четыре сборные – Словакии (8), Франции (7), Венгрии (2) и Финляндии (1).
🔴 Никто чаще игроков России не попадал в офсайд (9). Столько же у Италии и Англии.
🔴 Лидер с отрывом по попаданиям в офсайд среди игроков – Артем Дзюба (7). У ближайших преследователей (Лукаку, Б.Йилмаз, Гавранович) – по четыре.
🟢 Россия – пятая по подобранным мячам (142), впереди только Дания (144), Венгрия (148), Австрия (152) и Нидерланды (155).
🟢 В отборах мяча игроки только четырех сборных участвовали чаще (44) – Швейцарии (45), Польши (49), Германии (50) и Венгрии (62). По выигранным отборам наши – седьмые, по проигранным – шестые.
🔴 Чаще наших (38) фолили только шведы (40), поляки (46) и турки (48).
🔴 Чаще Дзюбы (8) фолили только Фиола (9) и Куцка (10).
🟢 Александр Головин покрыл самое большое расстояние из всех игроков группового этапа Евро – 36 километров. Ближе к нему подобрался чех Соучек (35,1).
🟢 Головин – в четверке по количеству кроссов (20), больше – у Киммиха (21), Алабы (22) и Робертсона (32). Процент у Головина хуже, чем у этой троицы – 22,3%.
🟢 Чаще Романа Зобнина (8) в отбор вступали только шесть игроков, а выигрывали чаще него – четверо (Лайнер, Кроос, Мюллер и Шапаренко).
🔴 Чаще Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса (по 6) отбор проигрывали Куцка и Канте (по 7).
Статистика с сайта УЕФА – на начало дня 24 июня. В ней возможны изменения после корректировок по итогам последних матчей.