Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи

Артем Дзюба вышел на матч с «Краснодаром» под жесточайший прессинг медиа. Весь интернет мочит его за скандальное видео, а сборная отцепила от ноябрьских матчей.

Какая реакция еще была на эту ситуацию?

1. Станислав Черчесов. Он поддержал и сказал, что ситуация никак не повлияла на сборную, но на всякий случай убрал его из состава на ближайшие матчи.

2. Сергей Семак. Он оставил его в основе на матч с «Краснодаром», но передал капитанскую повязку Деяну Ловрену. По ситуации Семак сказал:

«Не собираюсь копаться в этом. Это его личная жизнь, к сегодняшнему матчу это не имеет отношения».