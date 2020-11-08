Артем Дзюба
РПЛ
Футбол
Станислав Черчесов
Краснодар
Зенит
Россия
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#Артем Дзюба #Футбол #Краснодар #РПЛ #Россия #Зенит #Станислав Черчесов

Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи

08 ноября, 20:56
Илья Егоров

Артем Дзюба вышел на матч с «Краснодаром» под жесточайший прессинг медиа. Весь интернет мочит его за скандальное видео, а сборная отцепила от ноябрьских матчей.

Какая реакция еще была на эту ситуацию?

1. Станислав Черчесов. Он поддержал и сказал, что ситуация никак не повлияла на сборную, но на всякий случай убрал его из состава на ближайшие матчи.

2. Сергей Семак. Он оставил его в основе на матч с «Краснодаром», но передал капитанскую повязку Деяну Ловрену. По ситуации Семак сказал:

«Не собираюсь копаться в этом. Это его личная жизнь, к сегодняшнему матчу это не имеет отношения».

Официальный сайт «Зенита»

3. Фанаты «Зенита». Сначала освистали во время объявления состава и посвятили баннер:

Потом оскорбляли и посвятили эксклюзивную кричалку:

Оле-ола,

История проста,

Каждый дрочит, как он хочет,

Только в форме «Спартака»!

В первом тайме Дзюба получил право пробить пенальти. Когда он готовился к удару, фанаты гудели. Когда не забил – аплодировали и радовались.

А что сам Дзюба?

Главные хайлайты этой встречи с его участием:

  • Незабитый пенальти в первом тайме.
  • 46-я минута – пробил Сафонова, но мяч вынесли из пустых ворот.
  • На 52-й минуте пробил головой выше ворот.
  • Через четыре минуты была еще одна попытка, но ранее арбитр зафиксировал офсайд.
  • 59-я: заработал штрафной в борьбе с Кайо.
  • На 62-й минуте обыграл Сорокина и пробил из-за пределов штрафной. В этой ситуации классно сыграл Сафонов.
  • Чуть позже создал момент для Мостового, но тот неудачно обработал мяч и потерял его.
  • 79-я минута: Дзюба забил. Отпраздновал с трибунами, послал воздушные поцелуи и побежал обниматься с командой.

телеграм-канал «Матч ТВ»

Дзюба отыграл весь матч и стал лучшим игроком матча, по версии «Матч ТВ».

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