Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи
Артем Дзюба вышел на матч с «Краснодаром» под жесточайший прессинг медиа. Весь интернет мочит его за скандальное видео, а сборная отцепила от ноябрьских матчей.
Какая реакция еще была на эту ситуацию?
1. Станислав Черчесов. Он поддержал и сказал, что ситуация никак не повлияла на сборную, но на всякий случай убрал его из состава на ближайшие матчи.
2. Сергей Семак. Он оставил его в основе на матч с «Краснодаром», но передал капитанскую повязку Деяну Ловрену. По ситуации Семак сказал:
«Не собираюсь копаться в этом. Это его личная жизнь, к сегодняшнему матчу это не имеет отношения».
3. Фанаты «Зенита». Сначала освистали во время объявления состава и посвятили баннер:
Потом оскорбляли и посвятили эксклюзивную кричалку:
Оле-ола,
История проста,
Каждый дрочит, как он хочет,
Только в форме «Спартака»!
В первом тайме Дзюба получил право пробить пенальти. Когда он готовился к удару, фанаты гудели. Когда не забил – аплодировали и радовались.
А что сам Дзюба?
Главные хайлайты этой встречи с его участием:
- Незабитый пенальти в первом тайме.
- 46-я минута – пробил Сафонова, но мяч вынесли из пустых ворот.
- На 52-й минуте пробил головой выше ворот.
- Через четыре минуты была еще одна попытка, но ранее арбитр зафиксировал офсайд.
- 59-я: заработал штрафной в борьбе с Кайо.
- На 62-й минуте обыграл Сорокина и пробил из-за пределов штрафной. В этой ситуации классно сыграл Сафонов.
- Чуть позже создал момент для Мостового, но тот неудачно обработал мяч и потерял его.
- 79-я минута: Дзюба забил. Отпраздновал с трибунами, послал воздушные поцелуи и побежал обниматься с командой.
Дзюба отыграл весь матч и стал лучшим игроком матча, по версии «Матч ТВ».