Артем Дзюба
РПЛ
Футбол
Алексей Сутормин
Краснодар
Зенит
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#Артем Дзюба #Футбол #Краснодар #РПЛ #Зенит #Алексей Сутормин

Дзюба отдал приз лучшего игрока Сутормину, у которого до матча умер отец и который плакал после гола 👏

08 ноября, 21:35

Дзюба вышел в старте после скандала с видео и сразу же стал героем встречи с «Краснодаром»:

  • Выдержал хейт фанатов.
  • Не сломался после незабитого пенальти.
  • Создал кучу моментов.
  • Забил победный гол.
  • Логично получил приз лучшему игроку матча.

В этом матче произошел момент, который перекрыл перформанс Артема Дзюбы. Сутормин забил третий гол «Зенита», опустился на газон и заплакал.

сайт «Матч ТВ»

В послематчевом интервью Дзюба рассказал, в чем было дело. Оказывается, за день до этой игры у Алексея Сутормина умер папа. Это стало известно прямо на поле – когда Сутормин заплакал после гола.

Дзюба говорил:

«Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали меня. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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