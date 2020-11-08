Дзюба отдал приз лучшего игрока Сутормину, у которого до матча умер отец и который плакал после гола 👏
Дзюба вышел в старте после скандала с видео и сразу же стал героем встречи с «Краснодаром»:
- Выдержал хейт фанатов.
- Не сломался после незабитого пенальти.
- Создал кучу моментов.
- Забил победный гол.
- Логично получил приз лучшему игроку матча.
В этом матче произошел момент, который перекрыл перформанс Артема Дзюбы. Сутормин забил третий гол «Зенита», опустился на газон и заплакал.
В послематчевом интервью Дзюба рассказал, в чем было дело. Оказывается, за день до этой игры у Алексея Сутормина умер папа. Это стало известно прямо на поле – когда Сутормин заплакал после гола.
Дзюба говорил:
«Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.
Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали меня. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то».