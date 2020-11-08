Дзюба отдал приз лучшего игрока Сутормину, у которого до матча умер отец и который плакал после гола 👏

В послематчевом интервью Дзюба рассказал, в чем было дело. Оказывается, за день до этой игры у Алексея Сутормина умер папа. Это стало известно прямо на поле – когда Сутормин заплакал после гола.

Дзюба говорил:

«Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали меня. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то».