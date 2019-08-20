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Алексей Сутормин
№19
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 янв. 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
«Что же ты делаешь, Леха?!». Голы Сутормина – в твитах
#Алексей Сутормин
21 сентября 2019, 20:58
«Оренбург» расстался с десятью игроками. Результат – три поражения на старте
#Оренбург
31 июля 2019, 21:06
«Оренбург» и «Газпром»: спонсорство, переименование, связи с «Зенитом»
#Оренбург
28 июля 2019, 13:34
Шок-трансфер лета РПЛ. Сутормин ушел в «Рубин», хотя его ждали топ-клубы
#Алексей Сутормин
29 июня 2019, 19:18
Черчесов объявил новый состав сборной. Там много неожиданностей
#Россия
14 мая 2019, 14:00
«Зениту» забил главный универсал РПЛ. Кстати, там его и воспитали
#РПЛ
31 марта 2019, 15:46