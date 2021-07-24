«Зенит» взял победу заменами. Но игроков осталось мало – проблема в сборных и трансферах

У «Зенита» все равно остается ограниченная ротация. Единственный трансфер на вход – выкуп Чистякова. Зато игроки «Зенита» постоянно уходят из клуба. Себастьян Дриусси выкупает свой контракт, чтобы затем уехать в МЛС. О его возможном уходе «Зенит» объявил прямо во время игры с «Химками». Дриусси туда даже не прилетел.

Андрей Лунев уехал в «Байер» – отсюда и так много молодых вратарей в запасе. Вильмар Барриос пропустил Суперкубок России и пока не вернулся в состав. Он еще отдыхает после Кубка Америки. Малком тоже связан с играми сборных – выпросил у «Зенита» поездку на Олимпиаду в составе Бразилии. Там уже выходил на замену в игре с Германией (4:2).

Сейчас «Зенит» ведет переговоры с возможными новичками. Об их появлении Семак говорил в интервью перед матчем с «Химками», но сроки не назвал: «Это решаю не я». Главный слух связан с Гонсало Гедешем. Журналист Tuttomercatoweb Джакомо Иакобеллис писал, что «Зенит» предложил Гедешу трехлетний контракт. Пока еще ничего не подписано.

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