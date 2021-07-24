«Зенит» взял победу заменами. Но игроков осталось мало – проблема в сборных и трансферах
«Зенит» стартовал в сезоне РПЛ матчем против «Химок» (3:1). В этой игре начались проблемы не только из-за гола Кухарчука. Уже на 11-й минуте травму получил Магомед Оздоев. Вместо него вышел 19-летний Кирилл Кравцов. В сезоне-2020/21 он сыграл в РПЛ четыре матча – и в среднем проводил на поле по 20 минут. Сейчас же вышел практически на весь матч.
По основе к «Зениту» почти нет вопросов. Зато в запасе было много (очень много!) молодых:
Кто они:
- Даниил Одоевский. 18-летний вратарь, который дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне. Тогда он сыграл в последнем туре против «Тамбова» (5:1).
- Давид Бязров. Еще один вратарь. Ему тоже 18, играл за «Зенит-2» в ФНЛ, но чаще был в молодежной команде. В РПЛ еще никогда не появлялся.
- Даниил Кузнецов. Играет на позиции крайнего форварда – может выйти на обоих флангах и владеет обеими ногами. И ему тоже всего 18 лет.
- Кирилл Кравцов. Это полузащитник. В марте 2021 года запомнился в товарищеском матче «Зенита» и «Зенита-2». Тогда оформил дубль – и выходил именно за первую команду.
- Данила Хотулев. 18-летний защитник, который упоминался в интервью Семака в «СЭ». Тогда тот рассуждал, что молодые игроки не дотягивают до уровня чемпиона РПЛ.
Интересно, что даже в таких условиях все решили именно голы резервистов. Александр Ерохин – автор победного гола в матче с «Химками». Алексей Сутормин заработал пенальти, а потом сам его реализовал. Оба вышли на замену в середине второго тайма. Через семь минут после их появления «Зенит» превратил ничейный счет 1:1 в победный – 3:1.
У «Зенита» все равно остается ограниченная ротация. Единственный трансфер на вход – выкуп Чистякова. Зато игроки «Зенита» постоянно уходят из клуба. Себастьян Дриусси выкупает свой контракт, чтобы затем уехать в МЛС. О его возможном уходе «Зенит» объявил прямо во время игры с «Химками». Дриусси туда даже не прилетел.
Андрей Лунев уехал в «Байер» – отсюда и так много молодых вратарей в запасе. Вильмар Барриос пропустил Суперкубок России и пока не вернулся в состав. Он еще отдыхает после Кубка Америки. Малком тоже связан с играми сборных – выпросил у «Зенита» поездку на Олимпиаду в составе Бразилии. Там уже выходил на замену в игре с Германией (4:2).
Сейчас «Зенит» ведет переговоры с возможными новичками. Об их появлении Семак говорил в интервью перед матчем с «Химками», но сроки не назвал: «Это решаю не я». Главный слух связан с Гонсало Гедешем. Журналист Tuttomercatoweb Джакомо Иакобеллис писал, что «Зенит» предложил Гедешу трехлетний контракт. Пока еще ничего не подписано.