Все голы «Зенита» – ошибки игроков «Локомотива». Прыгали мимо мяча и отдавали пасы соперникам
«Зенит» разгромил «Локомотив» (3:0) в Суперкубке России. Команды три года подряд боролись за этот трофей – и всегда играли результативно (2:3, 2:1, 3:0). Сердар Азмун забил третий гол в трех розыгрышах Суперкубка, где принимал участие. За два последних матча с «Локомотивом» во всех турнирах «Зенит» забил девять голов. Весной в этом матче было оформлено чемпионство (6:1).
В матче за Суперкубок России «Зенит» забивал «Локомотиву» только из-за ошибок игроков.
Первый гол: Крыховяк обрезался, Пабло не встретил, Гильерме даже не прыгнул за мячом.
Второй гол: Пабло прыгнул мимо мяча, Азмун убежал один на один и просто обошел Гильерме.
Третий гол: Пабло отдал сильный пас Гильерме, а тот ошибся с приемом. Перехват – гол.
Все эти игроки – лидеры «Локомотива». Гильерме вообще напомнил перед этим матчем, что стал лучшим вратарем РПЛ в прошлом сезоне. Но не попал в состав сборной России на Евро-2020. Его цитата: «Наверное, когда я лучший вратарь Премьер-лиги, меня нельзя вызывать». Весной против «Зенита» тоже играл Гильерме. Тот матч Черчесов называл причиной, почему он его не взял.
Пабло – 30-летний защитник, который пришел в «Локомотив» зимой 2021 года. Transfermarkt сейчас оценивает его в 9 миллионов евро, а «Локомотив» платил за него всего 2,5 миллиона. Были слухи, что Николич не знал о трансфере Пабло до первой тренировки. Но позже Пабло регулярно играл в старте, а сам Николич называл его в числе опытных и важных игроков.
Крыховяк каждый сезон играет в «Локомотиве» не менее 26 матчей. В этот раз летнюю подготовку испортило Евро-2020, куда Крыховяк ездил вместе со сборной Польши. На Евро Крыховяк тоже действовал неудачно: сыграл в двух матчах, а против Словакии получил красную карточку. Его команда не вышла из группы.
Против «Зенита» все они сыграли ниже собственного уровня: