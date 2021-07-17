Все голы «Зенита» – ошибки игроков «Локомотива». Прыгали мимо мяча и отдавали пасы соперникам

Все эти игроки – лидеры «Локомотива». Гильерме вообще напомнил перед этим матчем, что стал лучшим вратарем РПЛ в прошлом сезоне. Но не попал в состав сборной России на Евро-2020. Его цитата: «Наверное, когда я лучший вратарь Премьер-лиги, меня нельзя вызывать». Весной против «Зенита» тоже играл Гильерме. Тот матч Черчесов называл причиной, почему он его не взял.

Пабло – 30-летний защитник, который пришел в «Локомотив» зимой 2021 года. Transfermarkt сейчас оценивает его в 9 миллионов евро, а «Локомотив» платил за него всего 2,5 миллиона. Были слухи, что Николич не знал о трансфере Пабло до первой тренировки. Но позже Пабло регулярно играл в старте, а сам Николич называл его в числе опытных и важных игроков.

Крыховяк каждый сезон играет в «Локомотиве» не менее 26 матчей. В этот раз летнюю подготовку испортило Евро-2020, куда Крыховяк ездил вместе со сборной Польши. На Евро Крыховяк тоже действовал неудачно: сыграл в двух матчах, а против Словакии получил красную карточку. Его команда не вышла из группы.

Против «Зенита» все они сыграли ниже собственного уровня: