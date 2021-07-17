«Есть причина, о которой мне никто не говорит». Гильерме объяснил, почему не попал на Евро-2020

Голкипер «Локомотива» Гильерме не попал в состав сборной России на Евро-2020. Тройка вратарей: Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

– Я вообще очень мало читаю новости. К сожалению, я не могу тебе сказать все что думаю по этому поводу, потому что я не люблю конфликтовать. Я политкорректный человек, и они тоже. Однако я думаю, что есть какая-то другая причина, но он [экс-главный тренер Станислав Черчесов] не хочет ее сказать. Это странно. Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме – я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарем РПЛ. Почему тогда не вызвали? Я не понимаю.

– Стауче [тренер вратарей сборной России] не звонил тебе, не объяснял ничего?

– Нет, ничего такого не было. Вообще, это интересный момент. Ведь перед чемпионатом мира, когда я тоже был лучшим вратарем РПЛ и мы стали чемпионами, меня также не вызывали в сборную. Наверное, когда я лучший вратарь Премьер-лиги, меня нельзя вызывать… Мне кажется, что там есть причина, о которой мне никто не говорит.

– Может, кто-то сверху порекомендовал не ставить натурализованного вратаря.

– Нет, не думаю, что причина в этом. Может быть, он потерял уверенность во мне. Не знаю.

– Тебе никто ничего не говорил?

– Нет. Я ждал сначала, что снова позовут. Но после того, как он не вызвал меня осенью, я понял, что сейчас вызова не будет 100%.