«Зенит» разрешил Дриусси выкупить свой контракт

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте: «Футбольный клуб «Зенит» и Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт».

Агент футболиста Эрнан Берман говорил, что он не ведет переговоров о возможном переходе в новый клуб.