Себастьян Дриусси
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Зенит
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#Себастьян Дриусси #РПЛ #Зенит

«Зенит» разрешил Дриусси выкупить свой контракт

3 часа назад

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте: «Футбольный клуб «Зенит» и Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт».

Агент футболиста Эрнан Берман говорил, что он не ведет переговоров о возможном переходе в новый клуб.

  • Дриусси 25 лет.
  • Дриусси перешел в «Зенит» в 2017 году, за это время провел 138 матчей и трижды стал чемпионом России.
  • В прошлом сезоне он провел 16 матчей в РПЛ и забил один гол.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Зенита»
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