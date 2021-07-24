Себастьян Дриусси
РПЛ
Зенит
«Зенит» разрешил Дриусси выкупить свой контракт
3 часа назад
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте: «Футбольный клуб «Зенит» и Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт».
Агент футболиста Эрнан Берман говорил, что он не ведет переговоров о возможном переходе в новый клуб.
- Дриусси 25 лет.
- Дриусси перешел в «Зенит» в 2017 году, за это время провел 138 матчей и трижды стал чемпионом России.
- В прошлом сезоне он провел 16 матчей в РПЛ и забил один гол.
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