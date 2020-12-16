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#РПЛ #Футбол #Зенит #Спартак

Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

вчера, 09:54

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ. Матч начнется 16 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Зенит» – «Спартак»

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 8
Ракицкий 73
Дзюба 90
3:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Ловрен 22

Котировки букмекеров:

Победа «Зенита» – 1,59

Ничья – 4,50

Победа «Спартака» – 5,80

«Спартак» не выигрывал в Санкт-Петербурге с 2012 года. За это время команды провели восемь матчей. В шести из них победил «Зенит», еще в двух была ничья со счетом 0:0.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ с 24 октября. Тогда был домашний матч с «Рубином» (1:2), потом – поражения только в играх Лиги чемпионов.

«Спартак» дважды в сезоне проигрывал со счетом 0:1. Так случилось и в 18-м туре РПЛ против «Сочи». Тедеско мог пропустить игру с «Зенитом», но КДК отложил разбор по скандалу.

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«Зенит» – самый результативный клуб в сезоне РПЛ. За 18 матчей он забил 40 голов.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ. «Спартак» идет вторым и отстает на три очка.

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