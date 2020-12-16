Все о матче «Зенит» – «Спартак»: где смотреть, что почитать, о чем знать

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ. Матч стартует 16 декабря в 20:00 по московскому времени.

Игру покажет телеканал «Матч ТВ». Там трансляция начнется уже в 19:15, будет студия перед матчем.

Матч «Зенита» и «Спартака» – встреча двух лидеров РПЛ. «Зенит» идет первым в таблице, «Спартак» отстает от него на три очка.