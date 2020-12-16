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Все о матче «Зенит» – «Спартак»: где смотреть, что почитать, о чем знать
вчера, 10:32
«Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ. Матч стартует 16 декабря в 20:00 по московскому времени.
Игру покажет телеканал «Матч ТВ». Там трансляция начнется уже в 19:15, будет студия перед матчем.
Матч «Зенита» и «Спартака» – встреча двух лидеров РПЛ. «Зенит» идет первым в таблице, «Спартак» отстает от него на три очка.
Что надо знать об этом матче:
- «Зенит» – фаворит. Букмекеры оценивают шансы на его победу коэффициентом 1,59. Победа «Спартака» там же – 5,80.
- «Зенит» не проигрывал «Спартаку» дома в РПЛ с мая 2012 года. Тогда было поражение со счетом 2:3, потом – шесть побед и две ничьи.
- Дзюба и Азмун забили по 10 голов и лидируют в таблице бомбардиров РПЛ. Понсе и Ларссон – главные бомбардиры «Спартака». Они имеют по восемь голов.
- В первом круге РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграли со счетом 1:1. В той игре забивали Ерохин и Понсе.
- «Зенит» забивает больше всех в РПЛ (40 голов) и не проигрывает в турнире с 24 октября («Рубин» – 1:2)
- «Зенит» и «Спартак» сыграют при пустых трибунах. На матч попадут только владельцы абонементов в изолированные бизнес-ложи.
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