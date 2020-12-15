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#РПЛ #Футбол #Зенит #Спартак

«Зенит» не проигрывает «Спартаку» дома с мая 2012 года. Разница мячей – 24:7

15 декабря, 22:47

Артем Дзюба в составе «Спартака».

Nataliya Kondratenko/Global Look Press

В конце сезона-2011/12 «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. В том матче Артем Дзюба еще играл за «Спартак», а Сергей Семак вышел на замену и реализовал пенальти за «Зенит».

Дальше для «Зенита» была серия сразу из восьми домашних матчей со «Спартаком» в РПЛ, где он не проигрывал. В них «Зенит» шесть раз победил и дважды сыграл вничью.

Разница мячей в этих матчах – 24:7 в пользу «Зенита». При этом «Спартак» дважды не пропускал – обе игры завершились со счетом 0:0.

Последняя игра «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге состоялась 1 декабря 2019 года. Тогда «Зенит» выиграл со счетом 1:0.

Теперь команды сыграют в 19-м туре РПЛ сезона-2020/21. «Зенит» лидирует в таблице, «Спартак» отстает на три очка.

Где смотреть матч «Зенит» – «Спартак»

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 8
Ракицкий 73
Дзюба 90
3:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Ловрен 22
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